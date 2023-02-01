Daha önce Ankara’da yapılan U19 Kadın milli takım kamp kadrosunda yer alan Atiye 29 Ocak tarihinde başlayın yarın sona erecek olan kamp kadrosunda bir kez daha yerini aldı. Geçtiğimiz sene Yıldız Kadın Hentbol Milli takımımiz ile Litvanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 yaş Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası müsabakalarında milli takım formasını başarı ile terleten ve Letonya ile oynanan müsabakanın yıldız oyuncusu da seçilen başarılı oyuncu Atiye Gülseven, bu sene de U19 kadın milli takımının as kadrosuna girebilmek için ter döküyor. 29 Ocak tarihinde Ankara’da başlayan U19 Kadın Hentbol Milli takım kampında yer alan Atiye Gülseven, bu sene de U19 Hentbol Kadın Milli takımı ile Avrupa şampiyonasında mücadele etmek istediğini söyledi. Hedefinin milli takımın kalıcı isimleri arasında yer almak olduğunu ve A milli takım forması giymek olduğunu dile getiren Gülseven, ‘’Bu sene yapılan her iki kampa da davet edildim. Şuanda Ankara’da milli takım antrenörlerimizin gözetiminde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Milli takım düzeyinde yaptığım kamp ve antrenmanlar beni ligdeki performansımı da olumlu yönde etkiliyor. Benim büyük hedeflerim var ve bu hedefler doğrultusunda da bıkmadan, usanmadan yoğun bir şekilde çalışmaya devam edeceğim. Benim bu noktaya gelmemdeki en büyük destekçim olan Antrenörüm Enis Atmacaya’da teşekkür ediyorum, onun emekleri ödenmez’’ dedi. »Haber Merkezi