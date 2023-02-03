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Milli takım kampında 3 Yozgatlı

Ankara’da yapılan U17 ve U19 Kadın Milli takım kampında üç Yozgatlı da yer aldı. 

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Milli takım kampında 3 Yozgatlı

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının Antrenörü Enis Atmaca U17 Kadın Milli Takım kampında Antrenör olarak yer alırken, kulüp altyapısından yetişen ve şuanda İstanbul Cenk Koleji takımında kiralık olarak forma giyen Zehra Karadavut U17 kampında, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının sol oyun kurucusu Atiye Gülseven ise U19 kadın milli takımı kampında yer aldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor  Antrenörü Enis Atmaca, bu sene kendi yetiştirdiği iki oyuncusunun da istikrarlı bir şekilde milli takım kamplarında yer aldıklarını söyledi. Yetiştirdiği oyuncular ile gurur duyduğunu dile getiren Atmaca, U17 kadın milli takım kampında başarılı bir performans çizen Zehra Karadavut ile geçtiğimiz yıl U17 Kadın Milli takımı formasını başarı ile terleten ve bu sene U19 Kadın Milli takım kampında yer alan Atiye Gülseven’in Avrupa kupalarında yer alacaklarına inandığını vurguladı. Amacının sporcular yetiştirip geleceklerine dokunmak olduğunun altını çizen Atmaca, ‘’Her zaman milli takımlara sporcu kazandırmak Kadın A Milli takımımızın sporcularını yetiştirmek istiyorum. Şimdiye kadar yetiştirdiğim ve halen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı formasını giyen sporcularımın birçoğu milli takım kamplarında yer aldı. Bundan sonra da milli takım kampları dışında Avrupa ve Dünya kupası müsabakalarının aday kadrolarında da yer alacaklarına inanıyorum’’ dedi. »Haber Merkezi

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Milli Takım Kampında 3 Yozgatlı
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