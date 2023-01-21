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Milli oyuncular göz doldurdu

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncuları milli takım kampından mutlu döndü. 

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Milli oyuncular göz doldurdu

8 Ocak tarihinde Ankara’da başlayan milli takım kampına katılan Orta Oyun Kurucu Atiye Gülseven, Pivot Semanur Buse Baran, sol kanat Zeynep Yüksektepe ve sol oyun kurucu Rümeysa Atik milli takım kampında gösterdikleri performans ile göz doldurdular. U17 Kadın Milli Takım ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, U19 Kadın milli takım kampına katılan 4 oyuncusunun kamp dönemi içerisinde gösterdiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Geçtiğimiz sene Atiye Gülseven’in milli takım formasını başarılı bir şekilde terlettiğini dile getiren Atamaca, ‘’Bu sene ise Atiye ile birlikte toplam 4 sporcumuz Milli takım kampına davet edildiler. Kamp döneminde hem iyi bir antrenman programı ile kendilerini geliştirirken, hem de milli takım havasını soluyup tecrübe kazandılar. Bundan sonraki yapılacak olan kamplara Orta Oyun Kurucu Atiye Gülseven, Pivot Semanur Buse Baran, sol kanat Zeynep Yüksektepe, sol oyun kurucu Rümeysa Atik arkadaşlarımızın yeniden davet edileceklerine inanıyorum’’ dedi. 
ATMACA BUGÜN DÖNÜYOR
Öte yandan U17 Kadın milli takımının Ankara’da devam eden hazırlık kamp çalışmalarında Antrenör olarak görev alan Enis Atmaca bugün Yozgat’a dönecek. 15 Ocak tarihinde Ankara’da başlayan ve bugün tamamlanacak olan kamp sonrasında Yozgat’a dönecek olan Atmaca, 15 Ocak tarihinde başlayan kampa 24 sporunun katıldığını belirtti. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerinin altını çizen Atmaca, bugün tamamlanacak olan kamp sonrasında Yozgat’a döneceğini ardından da ligin ikinci yarısı için hazırlıklara başlayacaklarını sözlerine ekledi. »Haber Merkezi

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