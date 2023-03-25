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Mehmet Öztürk ismi verildi

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hakan Bektaş, Yozgat 2. Amatör Futbol Ligi isim hakkı için TFF’ye yapılar başvurunun kabul edildiğini söyledi.

25 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Mehmet Öztürk ismi verildi

Başkan Bektaş, Ligin ismine 6 Şubat depreminde eşi ile birlikte hayatını kaybeden Hatay ASKF Başkanı Mehmet Öztürk ‘ün ismi verileceğini belirtti.
Bektaş yaptığı açıklamada; “Bu vesile ile TASKK Genel Başkan Yardımcımız, Hatay ASKF Başkanımız Mehmet Öztürk ve eşine, depremde kaybettiğimiz tüm canlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, halen tedavi gören kardeşlerimize de Acil şifalar dilerim. 2022/2023 Sezonu Yozgat 2.Amatör Lig Sezonunun “Mehmet Öztürk Yozgat 2.Amatör Lig Sezonu” olarak isimlendirme başvurumuzu onaylayan Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulumuza çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir

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Mehmet Öztürk Ismi Verildi
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