Madalyalar verildi

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan yarışmalar oldukça heyecanlandırdı. Kelebek, kurbağlama ve serbest stillerde yapılan yarışmalar sonrasında yüzücüler, ilk dört sırayı alarak madalya almaya hak kazandı.

Yarışmaları birinci sırada tamamlayan sporcu ise Türkiye Şampiyonası birinci kademe grup müsabakalarında Yozgat’ı temsil etmeye hak kazandı. Toplam 35 sporcunun katıldığı yarışmada sporcular dereceye gidebilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürleri Hasan Bağçeci ve Yunus Bölükbaşı müsabaka sonrasında dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

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