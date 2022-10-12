Maçlar başlıyor

Yozgat’ta futbol severlerin yakından takip ettiği 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)'de yapılan kura çekimlerinin ardından 2022 - 2023 sezonu ilk yarı fikstürü belli oldu.

3 grup halinde oynanacak olan maçlar 15 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olup, ligin ilk yarısı için fikstür yayınlandı. 1.Amatör Kümede ilk hafta maçları belli oldu.

Yozgat 1. Amatör Küme A Grubu ilk yarı fikstürü şu şekilde sıralandı:

1. hafta;15.10.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 12.00’da Bişek Spor – Saray Spor, saat 14.00’ da SHÇEK Spor – İl Özel İdare Spor, 16.10.2022 Pazar günü Yerköy İlçe Stadı saat 13.00’da Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor – Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor, Kale Gençlik Spor bay.

2. hafta; 22.10. 2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 10.30’da İl Özel İdare Spor - Bişek Spor, saat 12.30’da Kale Gençlik Spor - SHÇEK Spor, saat 14.30’da Saray Spor - Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor, Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor bay.

3. hafta; 29.10.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 12.00’da Bişek Spor – Kale Gençlik Spor, saat 14.00’ da Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor – Saray Spor, 30.10.2022 Pazar günü Yerköy İlçe Stadı saat 13.00’da Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor – İl Özel İdare Spor, SHÇEK Spor bay.

4. hafta; 5.11.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 10.30’da İl Özel İdare Spor – Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor, saat 12.30’ da SHÇEK Spor – Bişek Spor, saat 14.30’da Kale Gençlik Spor - Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor, Saray Spor bay.

5. hafta; 12.11.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 12.00’da Saray Spor – İl Özel İdare Spor, 14.00’da Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor – Kale Gençlik Spor, 13.11.2022 Pazar günü Yerköy İlçe Stadı saat 13.00’da Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor – SHÇEK Spor, Bişey Spor bay.

6. hafta; 19.11.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 10.30’da Kale Gençlik Spor – Saray Spor, saat 12.30 SHÇEK Spor - Divanlı Gençlerbirliği Spor, saat 14.30 Bişek Spor - Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor, İl Özel İdare Spor bay.

7. hafta; 26.11.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 10.30’da Saray Spor – SHÇEK Spor, saat 12.30’da Divanlı Gençlerbirliği Spor – Bişek Spor, saat 14.30’da İl Özel İdare Spor – Kale Gençlik Spor, Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor bay.

Yozgat 1. Amatör Küme B Grubu ilk yarı fikstürü şu şekilde sıralandı:

1. hafta;16.10.2022 Pazar günü Akdağmadeni ilçe stadı saat 13.00’da Akdağmadeni Spor – Çiğdemli Spor, Sorgun ilçe stadı saat 12.00’da Sorgun Gençlik Spor – Aydıncık Gençlik Spor, saat 14.00’da Sorgun Belediye Spor – Sarıkaya Belediye Spor.

2. hafta; 22.10.2022 Cumartesi günü Çekerek ilçe stadı saat 13.00 ‘da Aydıncık Gençlik Spor – Akdağmadeni Spor, 23.10.2022 Pazar günü Sarıkaya ilçe stadı saat 13.00’da Sarıkaya Belediye Spor – Sorgun Gençlik Spor, Sorgun ilçe stadı saat 13.00’da Çiğdemli Spor – Sorgun Belediye Spor.

3. hafta; 29.10.2022 Cumartesi günü Akdağmadeni ilçe stadı saat 13.00’da Akdağmadeni Spor – Sarıkaya Belediye Spor, 30.10.2022 Pazar günü Sorgun ilçe stadı saat 12.00’da Çiğdemli Spor – Aydıncık Gençlik Spor, saat 14.00’da Sorgun Belediye Spor – Sorgun Gençlik Spor.

4. hafta; 5.11.2022 Cumartesi günü Sarıkaya ilçe stadı saat 13.00’da Sarıkaya Belediye Spor – Aydıncık Gençlik Spor, 6.11.2022 Pazar günü Sorgun ilçe stadı saat 12.00’ da Sorgun Gençlik Spor – Çiğdemli Spor, 14.00’da Sorgun Belediye Spor – Akdağmadeni Spor.

5.hafta; 12.11.2022 Cumartesi günü Akdağmadeni ilçe stadı saat 13.00’da Akdağmadeni Spor – Sorgun Gençlik Spor, 13.11.2022 Pazar günü Sorgun ilçe stadı saat 13.00’da Çiğdemli Spor – Sarıkaya Belediye Spor, Çekerek ilçe stadı saat 13.00’da Aydıncık Gençlik Spor – Sorgun Belediye Spor.

Yozgat 1. Amatör Küme C Grubu ilk yarı fikstürü şu şekilde sıralandı:

1.hafta; 15.10.2022 Cumartesi günü Boğazlıyan ilçe stadı saat 13.00’da Boğazlıyan Şeker Spor – Çayıralan Esnaf Spor, 16.10.2022 Pazar günü Boğazlıyan ilçe stadı saat 12.00’da Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor – Çandır Spor, saat 14.00’da Sırçalı Belediye Spor – Paşaköy Gençlik Spor.

2. hafta; 23.10.2022 Pazar günü Çayıralan ilçe stadı saat 13.00’da Çayıralan Esnaf Spor - Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor, Çandır ilçe stadı saat 13.00’da Çandır Spor – Sırçalı Belediye Spor, Şefaatli ilçe stadı saat 13.00’da Paşaköy Gençlik Spor – Boğazlıyan Şeker Spor.

3. hafta; 30.10.2022 Pazar günü Boğazlıyan ilçe stadı saat 12.00’da Boğazlıyan Şeker Spor – Çandır Spor, 14.00’da Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor – Sırçalı Belediye Spor, Çayıralan ilçe stadı saat 13.00’da Çayıralan Esnaf Spor – Paşaköy Gençlik Spor.

4. hafta; 6.11.2022 Pazar günü Boğazlıyan ilçe stadı saat 12.00’da Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor – Boğazlıyan Şeker Spor, saat 14.00’da Sırçalı Belediye Spor – Çayıralan Esnaf Spor, Çandır ilçe stadı saat 13.00’da Çandır Spor – Paşaköy Gençlik Spor.

5. hafta; 13.11.2022 Pazar günü Çandır ilçe stadı saat 13.00’da Çandır Spor – Çayıralan Esnaf Spor, Boğazlıyan ilçe stadı saat Boğazlıyan Şeker Spor – Sırçalı Belediye Spor, Şefaatli ilçe stadı saat 13.00’da Paşaköy Gençlik Spor - Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor.

»Muhammed Üstüntaş