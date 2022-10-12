Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 12
kapalı
Video Haber Anketler Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
3.571,55
ALTIN
994,66
DOLAR
18,60
STERLİN
20,40
EURO
18,08

Maçlar başlıyor

2022-2023 sezonu Yozgat 1.Amatör Ligi fikstürü belli oldu.

12 Ekim 2022 Çarşamba 02:11
Maçlar başlıyor

Yozgat’ta futbol severlerin yakından takip ettiği 1. Amatör Küme’de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF)'de yapılan kura çekimlerinin ardından 2022 - 2023 sezonu ilk yarı fikstürü belli oldu. 
3 grup halinde oynanacak olan maçlar 15 Ekim 2022 tarihlerinde başlayacak olup, ligin ilk yarısı için fikstür yayınlandı. 1.Amatör Kümede ilk hafta maçları belli oldu.
Yozgat 1. Amatör Küme A Grubu ilk yarı fikstürü şu şekilde sıralandı:
1. hafta;15.10.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 12.00’da Bişek Spor – Saray Spor, saat 14.00’ da SHÇEK Spor – İl Özel İdare Spor, 16.10.2022 Pazar günü Yerköy İlçe Stadı saat 13.00’da Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor – Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor, Kale Gençlik Spor bay.
2. hafta; 22.10. 2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 10.30’da İl Özel İdare Spor - Bişek Spor, saat 12.30’da Kale Gençlik Spor - SHÇEK Spor, saat 14.30’da Saray Spor - Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor, Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor bay.
3. hafta; 29.10.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 12.00’da Bişek Spor – Kale Gençlik Spor, saat 14.00’ da Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor – Saray Spor, 30.10.2022 Pazar günü Yerköy İlçe Stadı saat 13.00’da Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor – İl Özel İdare Spor, SHÇEK Spor bay.
4. hafta; 5.11.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 10.30’da İl Özel İdare Spor – Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor, saat 12.30’ da SHÇEK Spor – Bişek Spor, saat 14.30’da Kale Gençlik Spor - Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor, Saray Spor bay.
5. hafta; 12.11.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 12.00’da Saray Spor – İl Özel İdare Spor, 14.00’da Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor – Kale Gençlik Spor, 13.11.2022 Pazar günü Yerköy İlçe Stadı saat 13.00’da Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor – SHÇEK Spor, Bişey Spor bay.
6. hafta; 19.11.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 10.30’da Kale Gençlik Spor – Saray Spor, saat 12.30 SHÇEK Spor - Divanlı Gençlerbirliği Spor, saat 14.30 Bişek Spor - Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor, İl Özel İdare Spor bay.
7. hafta; 26.11.2022 Cumartesi günü Bozok dış sahada saat 10.30’da Saray Spor – SHÇEK Spor, saat 12.30’da Divanlı Gençlerbirliği Spor – Bişek Spor, saat 14.30’da İl Özel İdare Spor – Kale Gençlik Spor, Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor bay. 
Yozgat 1. Amatör Küme B Grubu ilk yarı fikstürü şu şekilde sıralandı:
1. hafta;16.10.2022 Pazar günü Akdağmadeni ilçe stadı saat 13.00’da Akdağmadeni Spor – Çiğdemli Spor, Sorgun ilçe stadı saat 12.00’da Sorgun Gençlik Spor – Aydıncık Gençlik Spor, saat 14.00’da Sorgun Belediye Spor – Sarıkaya Belediye Spor.
2. hafta; 22.10.2022 Cumartesi günü Çekerek ilçe stadı saat 13.00 ‘da Aydıncık Gençlik Spor – Akdağmadeni Spor, 23.10.2022 Pazar günü Sarıkaya ilçe stadı saat 13.00’da Sarıkaya Belediye Spor – Sorgun Gençlik Spor, Sorgun ilçe stadı saat 13.00’da Çiğdemli Spor – Sorgun Belediye Spor.
3. hafta; 29.10.2022 Cumartesi günü Akdağmadeni ilçe stadı saat 13.00’da Akdağmadeni Spor – Sarıkaya Belediye Spor, 30.10.2022 Pazar günü Sorgun ilçe stadı saat 12.00’da Çiğdemli Spor – Aydıncık Gençlik Spor, saat 14.00’da Sorgun Belediye Spor – Sorgun Gençlik Spor.
4. hafta; 5.11.2022 Cumartesi günü Sarıkaya ilçe stadı saat 13.00’da Sarıkaya Belediye Spor – Aydıncık Gençlik Spor, 6.11.2022 Pazar günü Sorgun ilçe stadı saat 12.00’ da Sorgun Gençlik Spor – Çiğdemli Spor, 14.00’da Sorgun Belediye Spor – Akdağmadeni Spor.
5.hafta; 12.11.2022 Cumartesi günü Akdağmadeni ilçe stadı saat 13.00’da Akdağmadeni Spor – Sorgun Gençlik Spor, 13.11.2022 Pazar günü Sorgun ilçe stadı saat 13.00’da Çiğdemli Spor – Sarıkaya Belediye Spor, Çekerek ilçe stadı saat 13.00’da Aydıncık Gençlik Spor – Sorgun Belediye Spor.
Yozgat 1. Amatör Küme C Grubu ilk yarı fikstürü şu şekilde sıralandı:
1.hafta; 15.10.2022 Cumartesi günü Boğazlıyan ilçe stadı saat 13.00’da Boğazlıyan Şeker Spor  – Çayıralan Esnaf Spor, 16.10.2022 Pazar günü Boğazlıyan ilçe stadı saat 12.00’da Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor – Çandır Spor, saat 14.00’da Sırçalı Belediye Spor – Paşaköy Gençlik Spor.
2. hafta; 23.10.2022 Pazar günü Çayıralan ilçe stadı saat 13.00’da Çayıralan Esnaf Spor - Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor, Çandır ilçe stadı saat 13.00’da Çandır Spor – Sırçalı Belediye Spor, Şefaatli ilçe stadı saat 13.00’da Paşaköy Gençlik Spor – Boğazlıyan Şeker Spor.
3. hafta; 30.10.2022 Pazar günü Boğazlıyan ilçe stadı saat 12.00’da Boğazlıyan Şeker Spor – Çandır Spor, 14.00’da Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor – Sırçalı Belediye Spor, Çayıralan ilçe stadı saat 13.00’da Çayıralan Esnaf Spor – Paşaköy Gençlik Spor.
4. hafta; 6.11.2022 Pazar günü Boğazlıyan ilçe stadı saat 12.00’da Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor – Boğazlıyan Şeker Spor, saat 14.00’da Sırçalı Belediye Spor – Çayıralan Esnaf Spor, Çandır ilçe stadı saat 13.00’da Çandır Spor – Paşaköy Gençlik Spor.
5. hafta; 13.11.2022 Pazar günü Çandır ilçe stadı saat 13.00’da Çandır Spor – Çayıralan Esnaf Spor, Boğazlıyan ilçe stadı saat Boğazlıyan Şeker Spor – Sırçalı Belediye Spor, Şefaatli ilçe stadı saat 13.00’da Paşaköy Gençlik Spor - Boğazlıyan Belediyesi Sağlık Spor. 
»Muhammed Üstüntaş 

Anahtar Kelimeler:
Maçlar Başlıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeyrek görevli
Zeyrek görevli
Çekişmeli beraberlik
Çekişmeli beraberlik
ilk puan geldi
ilk puan geldi
Arslan 1 - Köse 0
Arslan 1 - Köse 0
Gruplar belli oldu
Gruplar belli oldu
Karamanlıoğlu, Kayaalp’i ağırladı
Karamanlıoğlu, Kayaalp’i ağırladı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim