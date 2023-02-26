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Maçlar 4-5 Martta

Türkiye Futbol Federasyonu açıklamada OHAL ilan edilen iller hariç diğer illerde müsabakalar 4-5 Martta oynanacağını duyurdu.

26 Şubat 2023 Pazar 02:28
Maçlar 4-5 Martta

TFF’den yapılan açıklamada; “ Bilindiği üzere ülkemizde meydana gelen deprem felaketi sonrası Federasyonumuzun 09.02.2023 tarihli kararı ile tüm amatör müsabakaların Şubat ayı sonuna kadar ertelendiği açıklanmıştı. OHAL ilan edilen (Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis ve Osmaniye) illerimizde ve Bölgesel Amatör Lig 2. Grup ve 7. Grup müsabakaları haricindeki tüm illerde Bölgesel Amatör Lig, Yerel Amatör Lig ve Alt Yaş kategorileri müsabakaları 4-5 Mart 2023 tarihinden itibaren oynatılacaktır. Detaylı açıklama daha sonra Federasyonumuz tarafından paylaşılacaktır.” İfadelerine yer verildi. 
»Haber Merkezi

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Maçlar 45 Martta
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