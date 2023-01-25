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Maça davet

Genç Sorgunlular Derneği, Sorgun Belediyespor ile Divanlı Gençlerbirliği arasında 5 Şubat’ta oynanacak maça davet etti. 

25 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Maça davet

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Sorgun halkına, Kamuoyuna; 5 Şubattaki önemli karşılaşmalarımızdan biri olan Divanlı maçı İçin Herkesi Tribüne Davet Ediyoruz.  Her hafta şanlı arma peşinde tribünde gırtlakları patlarcasına Sevdasını haykıran, Yeri geldiğin dede tribünün Her alanında görev alan pankart taşıyan, Davul çalan Omuz omuza sevdasını haykıran, Okullarda sevdasını ders yapan ve En önemlisi Memleketinin takımına hayatını adayan Tribün emekçilerine Değil davetimiz! Onlar zaten Maç günü olması gereken yerde olacaklardır! Bizim Bu haftaki davetimiz Sorgun Halkına Sorgun Esnafına Gün Bir Olma Birlik Olma Günü Takım Taraftarla Güçlüdür Varmısınız Takımı 90 Dakika Boyunca Sorgun Halkına Sorgun taraftarına yakışır şekilde desteklemeye.” İfadelerine yer verildi. »Haber Merkezi

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Maça Davet
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