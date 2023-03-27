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Lige katılmayacak

Yıllarca Yozgat futboluna sayısız sporcular kazandırmış küçük bütçelerle büyük işler yapan Divanlı Gençlerbirliği lige katılmama kararı aldı.

27 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Lige katılmayacak

Sosyal medya üzerinden bir açıklama yapan kulüp; “Son yıllarda özellikle ne zaman iddialı olsak iddialı maça çıksak her zaman hakem faktörü öne çıkıyor. Hata olur hakemler tecrübesiz olur anlarız iki tarafa da hatalı kararlar verse samimiyetinize inanırız ama her hafta kartlar sayılmayan goller hep aleyhimize kararlar artık bizi yıprattı. Artı olarak tüm Yozgatlı sporseverlerin izlediği maçta herkesin hakem yazık etti bu takıma dediği maçlarda hakemleri not eden gözlemciler bu hakemlere tam puan veriyor bir sonraki haftaya da ödül olarak bu hakemlere maç veriliyor. Bugün ki maçta da gördük ki rakibimizin çeyrek bütçesi bile olmayan takımımızla adeta rakibe kök söktürdük. Sayılmayan goller verilmeyen kartlar bugün bir kez daha gösterdi ki gözlemcisinden hakemine kadar bir art niyet var bu takıma. Atarız kaçırırız bu bizim sorunumuz ama hakem yönetimini biz bugün maçı izleyenlerin takdirine bırakıyoruz. Hakem ve gözlemci arkadaşlar siz para kazanıyorsunuz biz cebimizden harcıyoruz. Vel asıl kelam bundan sonraki maçlara çıkmamakla birlikte seneye lige katılmayacağımızı Tüm Yozgat sporseverlerine bildiriyoruz. Hakem arkadaşlar ve gözlemci arkadaşlar artık Kendi çalıp oynasın sizinle bu Yozgat futbolu hiç bir yere varmaz.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Lige Katılmayacak
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