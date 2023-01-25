Lig hazırlıkları sürüyor

Bu sezon Bölgesel Amatör Lige yükselmeyi hedefleyen Çayıralan Esnafspor, Kayseri Süper Amatör Küme Ligi takımlarından Atletikspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertli takım Kayseri ekibini 4-2 mağlup etti.

Yozgat 1. Amatör Ligi'nde mücadele eden ERFA Çayıralan SK PLAY-OFF öncesi ince eleyip sık dokuyor.

Sarı lacivertli ekip, Yozgat 1. amatör ligi, C grubunda normal sezonu namağlup lider tamamlayarak PLAY-OFF maçları öncesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Teknik direktör Furkan Selim Ünlü nezaretinde çalışmalarına devam eden ERFA Çayıralan SK hazırlık maçları oynayarak güç depolamaya devam ediyor.

İlk hazırlık karşılaşmasında Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Hacılar Erciyesspor ile karşılaşan ERFA Çayıralan SK, bu karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazanmasını bildi.

İkinci hazırlık karşılaşmasında Kayseri Süper Amatör Lig ekiplerinden Atletikspor ile karşılaşan sarı lacivertli takım bu maçı'da 4-2 kazanmasını bildi.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Furkan Selim Ünlü "Normal sezonu şampiyon olarak tamamladığımız ligin ardından, PLAY-OFF karşılaşmaları öncesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. PLAY-OFF maçlarının hem fiziksel hem mental anlamda zor geçeceğinin farkındayız. Bu kapsamda transfer çalışmalarımız devam ederken, hazırlık maçları oynayarak takımımızın, bu arada maç kondisyonunu düşürmemeye çalışıyoruz. Hiçbir rakibimizi küçümseyerek her maç aynı ciddiyetle kazanarak sezon sonu Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak istiyoruz. İnşallah hem Çayıralan halkına, hem yönetimimize şampiyonluk armağan etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yozgat ekibi PLAY-OFF maçları öncesi 2 hazırlık maçı daha yaparak çalışmalarına devam edecek. »Haber Merkezi