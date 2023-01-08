Kuruçay, imzaları attı

Kuruçay, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta şampiyonluk hedefi olan Karabük İdmanyurduspor ile anlaştı.
Yenişehir Metin Türker Tesisleri’nde düzenlenen Karabük İdman Yurdu İkinci Başkanı Recep Aydın’ın katıldığı imza törenlerinde BAL Ligi ekibi Yozgat Belediye Bozokspor’dan forvet Ercan Kuruçay, TFF 3. Lig temsilcisi Osmaniyespor’dan orta saha oyuncusu Kadir Can Gedikli, TFF 3.Lig temsilcisi Bursa Yıldırımspor’dan kanat oyuncusu Faruk Kaya, BAL Ligi takımlarından Çayelispor’dan sol kanat oyuncusu Ertan Çolak, daha önce 6 sezon Kardemir Karabükspor forması giyen kaleci Halit Tokur, BAL Ligi takımlarından Nişantaşıspor’dan sol bek Murat Saykal, BAL Ligi takımlarından Rize Özel İdarespor’dan sol bek Hüseyin Orhan ile sözleşme imzaladı. »Haber Merkezi
Kuruçay, Bölgesel Amatör Lig 5. Grup’ta şampiyonluk hedefi olan Karabük İdmanyurduspor ile anlaştı.