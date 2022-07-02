Oran kentinde düzenlenen organizasyonda Yasemin Adar Yiğit, çeyrek final karşılaşmasında Mısırlı Samar Hamza'yı 10-0, yarı finalde ise İspanyol Carla Lera Celda'yı 10-0 mağlup ederek finale çıktı. Finalde ise İtalyan Enrica Rinaldi'yi yine aynı skorla 10-0 ile geçen Yiğit, şampiyon oldu. Kadın güreş tarihinin Avrupa ve Dünya şampiyonu olan ilk kadın sporcusu Yasemin Adar Yiğit 19. Akdeniz Oyunlarında kürsünün en tepesinde yerini aldı. Yasemin Adar Yiğit final müsabakasında rakibini 10-0 sayı tuşu ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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