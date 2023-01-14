Kupaları verildi

Turnuvalarda başarı sağlayarak kupa kazanan okullara kupaları Sarıkaya İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle teslim edildi.

Törene katılarak öğrencilere kupalarını İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oğuz Kağan Sungur ve Okul Müdürleri takdim ederken, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenleri de törende hazır bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş, “Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul müdürlerimize yürekten teşekkür eder, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederiz.” dedi.

Turnuvada başarı gösteren okulları ve başarıları şu şekilde: Hentbol Kız Takımı İl Birinciliği: Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi, Hentbol Erkek Takımı İl Üçüncülüğü: Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi, Futsal Kız Takımı İlçe Birinciliği: Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi, Futsal Kız Takımı İl İkinciliği: Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi, Badminton Kız Takımı İl İkinciliği: Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi, Voleybol Kız Takımı İlçe Birinciliği: Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi, Voleybol Erkek Takımı İlçe Birinciliği: Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Proje Anadolu Lisesi, Yıldız Kızlar Voleybol İlçe Birinciliği: Şehit Metin Arslan Ortaokulu, Yıldız Kızlar Voleybol İlçe Birinciliği: Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu. »Haber Merkezi