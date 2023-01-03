Kızlardan başarı

Yozgat genelinde devam eden Okul Sporları kapsamında yapılan turnuvalarda Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı il 1’incisi olurken, masa tenisi turnuvasında Saraykent Şehit Mustafa Eser İmam Hatip Anadolu Lisesi Kız Masa Tenisi Takımı il 2’ncisi oldu.

Takımların göstermiş olduğu başarıdan dolayı makamında ağırlayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan takımları tebrik etti.

Kız takımlarının göstermiş olduğu başarıdan gurur duyduklarını belirten Doğan, “Turnuva süresince büyük gayret gösteren öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ederim. Gerçekten ilçemiz için guru verici bir tablo. Bu kapsamda Saraykent Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Futsal Takımı il 1’incisi olan büyük gayret ve başarı gösteren Beden Eğitimi Öğretmenimiz Aykut Öztürk'e, Müdür yardımcımız Ekrem Güngör'e ve tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz. Masa tenisi turnuvasında ise Saraykent Şehit Mustafa Eser İmam Hatip Anadolu Lisesi Kız Masa Tenisi Takımı il 2’nci olarak kızlarımız bizi gururlandırdı. Turnuva süresince büyük gayret gösteren Okul Müdürümüz Mert Onur Akgül, Müdür yardımcısı Ahmet Öter, Beden Eğitimi Öğretmenimize ve tüm öğrencilerimize teşekkür ederiz." dedi. »Haber Merkezi