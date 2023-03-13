Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.384,56
ALTIN
1.149,20
DOLAR
19,01
STERLİN
22,84
EURO
20,32

Kızlar mağlup oldu

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı mutlak galibiyet parolası ile çıktığı Artvin 7 Martspor müsabakasında bir sayı farkla 35-36 mağlup oldu. 

13 Mart 2023 Pazartesi 02:00
Kızlar mağlup oldu

Hedefini Play-Off olarak belirleyen ancak ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu oyun ile bu hedefinden yavaş yavaş uzaklaşan kırmızı siyahlı ekip özellikle kalesinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle galibiyete hasret kaldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Artvin 7 Mart Spor’u konuk eden temsilcimiz müsabakaya iyi başlayamadı. Konuk ekip bulduğu üst üste goller ile skoru ilk 10 dakikalık bölümde 7-4’e getirmeyi başardı. Bu dakikadan itibaren toparlanan kırmızı siyahlı ekip iyi savunma ve hücumda da etkili olunca önce beraberliği yakaladı ardından da öne geçmeyi başardı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile geçilirken, ilk devreye Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 16-14 önde girdi. Müsabakanın ikinci yarısında ise konuk ekip Artvin 7 Martspor üstünlüğü vardı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip bulduğu üst üste goller ile temsilcimiz karşısında öne geçti. Müsabaka sonuna kadar üstünlüğünü koruyan konuk ekip Artvin 7 Martspor sahadan 36-35 galibiyet ile ayrılan taraf oldu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kızlar Mağlup Oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bozok’tan farklı galibiyet
Bozok’tan farklı galibiyet
Son dakikada yıkıldı!
Son dakikada yıkıldı!
Sporcular dereceye girdi
Sporcular dereceye girdi
Kızlar Artvin’i konuk edecek
Kızlar Artvin’i konuk edecek
Hakemler belli oldu
Hakemler belli oldu
Engin destek oldu
Engin destek oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim