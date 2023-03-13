Kızlar mağlup oldu

Hedefini Play-Off olarak belirleyen ancak ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu oyun ile bu hedefinden yavaş yavaş uzaklaşan kırmızı siyahlı ekip özellikle kalesinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle galibiyete hasret kaldı. Rıza Kayaalp Spor Salonu’nda Artvin 7 Mart Spor’u konuk eden temsilcimiz müsabakaya iyi başlayamadı. Konuk ekip bulduğu üst üste goller ile skoru ilk 10 dakikalık bölümde 7-4’e getirmeyi başardı. Bu dakikadan itibaren toparlanan kırmızı siyahlı ekip iyi savunma ve hücumda da etkili olunca önce beraberliği yakaladı ardından da öne geçmeyi başardı. Müsabakanın ilk yarısı karşılıklı atılan goller ile geçilirken, ilk devreye Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 16-14 önde girdi. Müsabakanın ikinci yarısında ise konuk ekip Artvin 7 Martspor üstünlüğü vardı. İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip bulduğu üst üste goller ile temsilcimiz karşısında öne geçti. Müsabaka sonuna kadar üstünlüğünü koruyan konuk ekip Artvin 7 Martspor sahadan 36-35 galibiyet ile ayrılan taraf oldu. »Haber Merkezi