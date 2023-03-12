Kızlar Artvin’i konuk edecek

Uzun bir aradan sonra tekrar sahalara dönecek olan kırmızı siyahlı ekip Artvin 7 Martspor’u yenerek moral bulmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü ligin ilk yarısında deplasmanda berabere kaldıkları Artvin temsilcisini kendi sahalarında yenmek isteriklerini söyledi. Ligde son oynadıkları müsabakada şansız bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Atmaca, ‘’Pazar günü kendi sahamızda Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakayı kazanarak ligin ikinci yarısında hem bir çıkış yakalamak hem de moral bulmak istiyoruz. Pazartesi gününden itibaren Artvin 7 Martspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başladık. Oyuncularım moral ve motivasyon açısından iyi durumdalar. Güçlü rakibimiz karşısında taraftarlarımızın da desteğini arkamıza alarak sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın bizim olacağımıza inanıyorum’’ dedi.

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