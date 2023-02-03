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Kızlar Antep yolcusu

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağı müsabaka için yarın Gaziantep’e gidecek. 

03 Şubat 2023 Cuma 02:00
Kızlar Antep yolcusu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Pazar günü deplasmanda ligin ikinci yarısının ilk müsabakasına çıkacaklarını söyledi. Gaziantep temsilcisi Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Antrenör Atmaca, ‘’Deplasmanda rakibimizi yenerek ligin ikinci yarısına galibiyet ile başlamak istiyoruz. Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile oynayacağımız müsabakaya geçtiğimiz hafta içerisinde başlamıştık. Benim ile birlikte Atiye Gülseven arkadaşımız milli takım kamplarında yer aldığımız için zaman zaman takımımızı kaptanımız Hilal Doğan çalıştırdı. İyi bir hazırlık dönemi geçiren takımımızın Pazar günü deplasmanda Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi’ni yeneceğine ve ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak ligde yeni bir seri yakalayacağımıza inanıyorum’’ dedi. »Haber Merkezi

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Kızlar Antep Yolcusu
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