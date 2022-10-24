Kazanmaya devam

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2022-2023 Bölgesel Amatör Lig’de Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Sincan Belediyespor, Bozok Dış Sahada karşılaştı. 

24 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
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Ankara temsilcisi olan Sincan Belediyespor, Bozokspor ile 15.00’da Bozok Dış Sahada mücadeleye başladı. Maçın ilk dakikalarında sol kanatta gelişen Bozokspor atağında Burak Emre Kayan’nın ceza sahasına gönderdiği topa Ercan Kuruçay’dan önce Sincan Belediyespor kalecisi Emrah Kızıl topa dokununca kırmızı siyahlılar mutlak golü kaçırdı. 12’nci dakikada Bozokspor takım kaptanı 77 numaralı Emre Kayan’ın sol çizgiden ceza sahasına gönderdiği top rakip takımın kalecisinin kucağında kaldı.
14’üncü dakikada sağ kanatta atağa geçen Bozokspor’un 21 numaralı oyuncusu İhsan Küçük, Ercan Kuruçay’a istediği gibi pası aktaramayınca mutlak gol fırsatı kaçtı.
“KAFA ŞUTU AĞLARLA BULUŞTU”
23’üncü dakikada Bozokspor defansının arkasına atılan topla buluşan Sincan Belediyespor’un oyuncusu 9 numaralı Eşref Keçeci, Bozokspor kalecisi ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye göndererek, skoru değiştiremedi. Maçın ilk yarısının 45’inci dakikasında sağ kanatta gelişen Bozokspor’un ani atağa geçmesi ile 97 numaralı oyuncu Devrim Aksungur’un ceza sahasına gönderdiği topa yükselen takım kaptanı 21 numaralı Ercan Kuruçay’ın kafa şutu ağlarla buluştu. Maç skorunu değiştiren Kuruçay, takımını 1-0
öne çıkararak beraberliği bozdu. İlk yarı skor tablosu Yozgat Belediyesi Bozokspor 1, Sincan Belediyespor 0 olarak bitti. 
“İKİNCİ YARIDA SKORU DEĞİŞTİREMEDİ”
Aradan sonra ikinci yarıya başlayan rakip takımlar, maç esnasında mücadele ederken tribünden tezahüratların yankılanması ile ataklar gerçekleşti. Ankara temsilcisi takım olan Sincan Belediyespor ataklarına rağmen ikinci yarıda skoru değiştiremedi. Maç skoru Yozgat Belediyesi Bozokapor 1 - Sincan Belediyespor 0 olarak kaldı. Mücadelenin kazananı Yozgat Belediyesi Bozokspor oldu. 
»Selma Şahin

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