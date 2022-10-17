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Kazanan Yozgatspor

2022-2023 Bölgesel Amatör Lig’de Yozgatspor 1959 FK ve Mucurgücüspor karşılaştı. Büyük karşılaşma Bozok Stadı Sentetik Dış Sahada gerçekleşti. 

17 Ekim 2022 Pazartesi 02:11
Kazanan Yozgatspor

İki takımında taraftarlarının yüksek tezahüratları ile maç başladı. Yozgatspor 1959 FK ve Mucurgücüspor arasındaki müsabaka 30’uncu dakikaya kadar 0-0 beraberlikle devam ediyordu. Yozgatspor 1959 FK takımının 20 numaralı oyuncusu Sercan Tanırgan ceza sahası dışından sert bir vuruş ile gol attı. Beraberliğe son veren gol ile Yozgatspor 1959 FK 1-0 öne geçti. Gol sonrası devam eden maçta Yozgatspor 1959 FK takımının 10 numaralı oyuncusu Levent Kaya, 31’inci dakikada bir gol daha atıp, Yozgatspor 1959 FK 2-0 öne çıkardı. 
Yozgatspor 1959 FK ve Mucurgücüspor, 31’inci dakika golü ile maça 2-0 devam etti. Atakların devam ettiği maçta Mucurgücüspor, 33’üncü dakikada 9 numaralı oyuncusu Metehan Özden’in golü ile skoru değiştirdi. Yozgatspor 1959 FK ve Mucurgücüspor arasındaki müsabaka 2-1 skor oldu. Çekişmeli geçen maçta oyuncular topu file ile buluşturma çabasıyla rekabete devam etti. Yozgatspor 1959 FK, 40’ıncı dakikada 77 numaralı Çağrı Karacabey’in kafa golü ile maç skorunu değiştirip 3-1 yaptı. Kafa golü sonrası 45’inci dakikada ilk yarının bitimine yaklaşırken Yozgatspor 1959 FK takımı 8 numaralı oyuncusu Celal İpek’in golü ile ilk yarıyı 4-1 fark ile bitirdi. 
İlk yarı bitiminden sonra Yozgatspor 1959 FK ve Mucurgücüspor, ikinci yarıya 4-1 başladı. Maçın 55’inci dakikasında korner atışı gerçekleşti. Mucurgücüspor oyuncusu 8 numaralı Buğra Özer korner ataşından ceza sahasına gönderilen topa yükselerek, kafa şutu ile gol attı. Mucurgücüspor, 4-2 olarak skoru güncelledi. Maç çekişmeli şekilde devam etti. Son dakikalara kadar çekişmeli bir şekilde devam eden maçta skor değişmedi. Mücadele Yozgatspor 1959 FK 4, Mucurgücüspor 2 maçı bitirdi. Maç sonunda kazanan takım Yozgatspor 1959 FK oldu. 
»Muhammed Üstüntaş

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Kazanan Yozgatspor
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