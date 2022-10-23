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Kazanan Yerköy

2022-2023 futbol sezonu Yozgat 1. Amatör Lig heyecanı devam ediyor.  

23 Ekim 2022 Pazar 19:00
Kazanan Yerköy

Yozgat 1. Amatör Lig’ in ikinci haftası Saray Spor - Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor ile karşılaştı. İlk haftaya yenilgi ile başlayan iki takım, bu hafta Bozok Dış sahada galibiyet için mücadele etti. Saray Spor ve Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor arasında müsabaka düdüğün sesi ile başladı. İki takımının taraftarları maçın son dakikasına kadar tezahüratlarla desteğini sürdürdü. Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor, Bozok Dış sahada gerçekleştirdiği maçı 5-0 kazandı. İlk hafta yenilgiden sonra Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor, 2’nci haftayı galibiyet ile tamamladı. 
»Haber Merkezi

Son Güncelleme: 23.10.2022 18:51
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Kazanan Yerköy
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