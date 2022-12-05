Kazanan Bozokspor

Başkent Şafakspor’ un yöneticileri geçen hafta mücadelede cezalı olduğu için bu hafta oynan maçta bir yöneticinin esame listesinde imzası bulunması lazımdı. Listede yönetici imza eksikliği nedeniyle hakemler Şafakspor oyuncularını sahaya çıkarmadı.

İmzanın gelmesinden sonra geç başlayan 10’ uncu hafta mücadelesinde Bozokspor baskıyla maça başladı.

Bozokspor oyuncusu Enes’ in pasıyla Ercan Kuruçay ilk dakikada kafa golü attı.

Bozokspor 1-0 önde başladı. Bozokspor sol taraftan tekrar atak gerçekleştirerek kaleye doğru yöneldi. Bozokspor oyuncusu Semih topu ağlarla buluşturmak isterken, top kale üstü dışarı çıktı. Dakikalar ilerledikçe iki takım iki takım topu ağlarla buluşturmak için ataklarına devam etti.

Dakikalar 27’ yi gösterdiğinde orta sahadan gelen topu karşılayan Semih topu Ercan’ a attı. Ercan Kuruçay, kaleci ile karşı karşıya bir pozisyonda topu sağ taraftan ağlarla buluşturdu. Bozokspor 2- 0 öne geçti. Bu sırada Başkent Şafakspor oyuncusu 27 numaralı Mehmet’ e sağlık ekipleri müdahale etti.

29’ uncu dakikada Bozokspor tekrar topu ağlarlar buluşturmak istedi ama sonuçsuz kaldı.

Dakikalar 37’ yi gösterirken orta sahadan gelen topa Ercan tekrar kafa şutu attı. Maalesef Şafakspor kalecisi Emre topa müdahale etti.

İlk yarıyı Bozokspor 2-0 önde bitirdi.

İkinci yarı hakemin düdüğü çalması ile başladı.

Dakikalar ilerlerken 67’ inci dakikada topu alan Bozokspor Oyuncusu Ercan Kuruçay 3’ üncü golü attı. Bozokspor 3-0 öne geçti.

73’üncü dakikada köşe vuruşu kullanan Bozokspor oyuncusu semih, topu 97 numaralı takım arkadaşı Devrim aksungura gönderdi. Aksungur, kafa golü atarak topu ağlar ile buluşturdu. Bozokspor 4’üncü golünü attı.

Dakikalar 80’ i gösterirken Bozokspor oyuncusu Sergen, topu takım arkadaşı İsmail’ e gönderdi. İsmail, topu içeriye yolladı ve Ercan Kuruçay kafa golü atarak takımının 5’ inci golünü attı. Bozokspor 5-0 öne geçti.

Bozokspor ikinci yarının bitmesiyle maçı 5-0 sonlandırdı. Bozokspor maçı kazandı. »Haber Merkezi

