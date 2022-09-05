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Kayaalp’ten çağrı

Milli Güreşçi Yozgatlı hemşehrimiz Rıza Kayaalp, Sırbistan’da yapılacak Dünya Şampiyonası öncesi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek istedi.

05 Eylül 2022 Pazartesi 02:13
Kayaalp’ten çağrı

Türkiye Güreş Milli Takımı, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta 10-18 Eylül’de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonasında mindere çıkacak. Şampiyonada ilk olarak Grekoromen Stil Milli Takımı ardından Kadın Milli Takımı ve son olarak Serbest Stil Milli Takımı sahne alacak. Daha önce birçok kez şampiyonlukları olan milli güreşçiler Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar Yiğit gibi isimlerin yer aldığı Güreş Milli Takımı Şampiyona öncesi destek bekliyor.
Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli takıma destek istedi.
Çektiği videoyu sosyal medya hesaplarından #sırtımızyeregelmez etiketiyle paylaşan Rıza Kayaalp, “Bugüne kadar 11 Avrupa, 4 kez Dünya şampiyonu oldum. Bu yıl Dünya Güreş Şampiyonasında arkadaşlarımla birlikte yine şampiyon olmak, bayrağımızı dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı tüm dünyaya okutmak için mindere çıkacağız. Sizlerin desteği bizler için çok önemli. Şampiyonada yanımızda olduğunuzu göstermek için www.sirtimizyeregelmez.com adresine tıklayarak bizlere mesaj gönderebilirsiniz” dedi.
Rıza Kayaalp’in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım kısa sürüde büyük etkileşim aldı. Spor, siyaset, sanat dünyasının yanı sıra vatandaşlar da Kayaalp’in paylaşımına destek verdi. www.sirtimizyeregelmez.comadresine giren ve Güreş Milli Takımına desteğini bildirenler ise bir sürprizle karşılaştı. Siteye girerek Güreş Milli Takımına destek mesajı yazanların ad ve soyadının yazılı olduğu bir kartonu tutan Rıza Kayaalp, bu kez de “Gönderdiğin bu mesaj şampiyonada gücümüze güç katacak.” dedi. Söz konusu uygulama, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından kullanılırken, sosyal medyada Rıza Kayaalp’in vatandaşlara teşekkür ettiği videolar dolaşmaya başladı. 
»Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Kayaalpten çağrı
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