Kasapoğlu’na bilgi verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hatay’ın Hassa ilçesinde incelemelerde bulunarak, deprem sonrası yapılan ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Ziya Polat ve Belediye Başkanı Celal Köse’den bilgi aldı.

Depremin olduğu günden bu zamana kadar çalışmaları yerinde takip eden Vali Ziya Polat, depremzede vatandaşların ihtiyaçları karşılanması adına çalışmaları yakından takip ediyor.

"YURT ÜCRETİ" AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şubat ayında ve bahar yarıyılında Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB yurtlarının depremzedelere tahsis edilmesinin ardından yurt ücretlerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Kasapoğlu, Şubat ayında ve bahar yarıyılında GSB yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir ücret ödemelerinin söz konusu olmadığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. Deprem illerinden öğrencilerimiz ise yurtta kalsalar dahi ödeme yapmayacaklardır.” ifadelerini kullandı.

GÖK'ÜN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Vali Ziya Polat, 6 Şubat'ta yaşanan depremde vefat eden Polis Memuru Ali İhsan Gök'ün Hatay’ın Hassa İlçesinde Mazmanlı Mahallesinde oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Hatay’ın Hassa İlçesi Mazmanlı ve Akkülek Mahallelerini ziyaret eden Vali Ziya Polat, depremden etkilenen vatandaşlarla bir araya gelip taleplerini aldı.

ELEKTRİK ALTYAPISI TAMAMLANDI

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, deprem bölgesinde oluşturulan çadır kentinde yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başka Köse, çadır kentinin elektrik altyapısının tamamlandığı ve ekiplerin hızlı bir şekilde çalışarak bu işlemi gerçekleştirdiği belirtildi.

Başkan Köse, yaptığı açıklamada, “Yaraları birlikte saracağız” ifadelerini kullanarak depremzedelerin yanlarında olduklarını ve gerekli tüm çalışmaların yapılacağını belirtti.

Ayrıca, ekip arkadaşlarına da teşekkür ederek, “Ekip arkadaşlarımın ellerine sağlık.” dedi. »Alpaslan Demir