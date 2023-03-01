Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
5.237,33
ALTIN
1.108,68
DOLAR
18,89
STERLİN
22,74
EURO
19,98

Karadavut göz doldurdu

Hentbol Kadınlar Birinci Ligi A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Genlikspor takımının alt yapısında yetişen ve son 3 sezondur A takım formasını giydikten sonra sezon başında İstanbul Cenk Kolejine kiralık olarak gönderilen Zehra Karadavut, U17 Hentbol Kadın Milli Takımı ile çıktığı ilk müsabakasında göz doldurdu. 

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Karadavut göz doldurdu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında gösterdiği performans ile Birinci Lig B Grubunun güçlü takımlarından olan İstanbul Cenk Koleji’nen dikkatini çeken Karadavut sezon başında İstanbul temsilcisi ile anlaşmış ve İstanbul’da forma giymeye başlamıştı. İstanbul Cenk Koleji’nde milli takım antrenörlerinin dikkatini çeken genç oyuncu Zehra Karadavut, U17 Hentbol kadın Milli takım kamplarına katıldıktan sonra 16’ıncı Akdeniz Hentbol Konfederasyonu U17 Kadınlar Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada iki müsabakaya çıkan Zehra Karadavut, burada gösterdiği performans ile de göz doldurdu. 66 numaralı forma ile milli takımda mücadele eden Yozgatlı genç yetenek Milli takımımızın Tunus'u 27-15, ardından da ev sahibi Yunanistan'ı 19-17 mağlup ettiği müsabakaların ikisinde de forma giyerken, alınan galibiyetlerde de önemli bir rol oynadı. Pivot oynayan Zehra Karadavut, Romanya ile oynanan müsabakada da sahadaki yerini aldı. Yunanistan'ın Nafplio kentindeki Traida Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Milli Takımımız, ilk maçında Tunus karşısında üç periyodu da 9-3, 8-6 ve 10-6 kazandı ve maçtan 27-15 galip ayrılarak beş puan aldı. U17 Kadın Milli Takımımız günün ikinci maçında ise ev sahibi Yunanistan ile karşılaştı. İlk periyodu Yunanistan 7-4 önde kapatırken, ikinci periyodu millilerimiz 9-5, üçüncü periyodu da 6-5 önde kapatarak maçı 19-17 kazandı ve dört puanı hanesine yazdırdı. Gruptaki son maçında Romanya karşısında üç periyodu da 9-10, 8-12 ve 7-10'luk skorlarla üstün gelerek maçı kazandı ve hanesine beş puan yazdırdı. Millilerimiz bu sonuçlarla grubu 14 puanla lider tamamladı. Yozgatlı genç oyuncu Zehra Karadavut ise bu müsabakada 4 gol attı. 
Dokuz ülkenin mücadele ettiği şampiyonada maçlar üç periyot üzerinden oynanırken, kazanılan her periyoda bir, berabere biten periyoda yarım, maçı kazanan takıma 2 puan, berabere bitmesi durumunda birer puan veriliyor. Gruplarında ilk üç sırayı alan takımların final grubuna yükseleceği şampiyonadaki karşılaşmalar, Yunanistan Hentbol Federasyonu Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Karadavut Göz Doldurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazırlıklar sürüyor
Hazırlıklar sürüyor
Müsabakalara katılamadı
Müsabakalara katılamadı
Maçlar 4-5 Martta
Maçlar 4-5 Martta
Kasapoğlu’na bilgi verdi
Kasapoğlu’na bilgi verdi
Mısır'da mindere çıkacaklar
Mısır'da mindere çıkacaklar
Dedesinin izinden gidiyor
Dedesinin izinden gidiyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim