Karadavut göz doldurdu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında gösterdiği performans ile Birinci Lig B Grubunun güçlü takımlarından olan İstanbul Cenk Koleji’nen dikkatini çeken Karadavut sezon başında İstanbul temsilcisi ile anlaşmış ve İstanbul’da forma giymeye başlamıştı. İstanbul Cenk Koleji’nde milli takım antrenörlerinin dikkatini çeken genç oyuncu Zehra Karadavut, U17 Hentbol kadın Milli takım kamplarına katıldıktan sonra 16’ıncı Akdeniz Hentbol Konfederasyonu U17 Kadınlar Şampiyonası kadrosuna dahil edildi. Yunanistan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada iki müsabakaya çıkan Zehra Karadavut, burada gösterdiği performans ile de göz doldurdu. 66 numaralı forma ile milli takımda mücadele eden Yozgatlı genç yetenek Milli takımımızın Tunus'u 27-15, ardından da ev sahibi Yunanistan'ı 19-17 mağlup ettiği müsabakaların ikisinde de forma giyerken, alınan galibiyetlerde de önemli bir rol oynadı. Pivot oynayan Zehra Karadavut, Romanya ile oynanan müsabakada da sahadaki yerini aldı. Yunanistan'ın Nafplio kentindeki Traida Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Milli Takımımız, ilk maçında Tunus karşısında üç periyodu da 9-3, 8-6 ve 10-6 kazandı ve maçtan 27-15 galip ayrılarak beş puan aldı. U17 Kadın Milli Takımımız günün ikinci maçında ise ev sahibi Yunanistan ile karşılaştı. İlk periyodu Yunanistan 7-4 önde kapatırken, ikinci periyodu millilerimiz 9-5, üçüncü periyodu da 6-5 önde kapatarak maçı 19-17 kazandı ve dört puanı hanesine yazdırdı. Gruptaki son maçında Romanya karşısında üç periyodu da 9-10, 8-12 ve 7-10'luk skorlarla üstün gelerek maçı kazandı ve hanesine beş puan yazdırdı. Millilerimiz bu sonuçlarla grubu 14 puanla lider tamamladı. Yozgatlı genç oyuncu Zehra Karadavut ise bu müsabakada 4 gol attı.

Dokuz ülkenin mücadele ettiği şampiyonada maçlar üç periyot üzerinden oynanırken, kazanılan her periyoda bir, berabere biten periyoda yarım, maçı kazanan takıma 2 puan, berabere bitmesi durumunda birer puan veriliyor. Gruplarında ilk üç sırayı alan takımların final grubuna yükseleceği şampiyonadaki karşılaşmalar, Yunanistan Hentbol Federasyonu Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. »Haber Merkezi