Kaptandan veda

Amatör ligin birçok takımında forma giyen başarılı futbolcu Şahin, bu sezon Turyap Bişekspor’un formasını terletti. Göstermiş olduğu üstün oyun sitili, oyun zekâsı ve asistleriyle futbol camiasının sevilen isimlerinden oldu. Fakat Şahin, sosyal medya hesabından yapmış olduğu veda açıklamasıyla takımdan ayrıldığını ifade etti.

Turyap Bişeksporun tecrübeli takım kaptanı Şahin, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bu zamana kadar formasını terlettiğim takım kaptanlığını üstlendiğim Yozgat Turyap Bişekspordan ayrılmış bulunmaktayım. Emekleri için kulüp yöneticilerime hocalarıma futbolcu arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim.”

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