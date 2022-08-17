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Kamp başladı

TFF 3. Ligde mücadele edecek olan temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK, yeni sezon hazırlık kampı başladı. 

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
Kamp başladı

Kırmızı-siyahlı takım 23 sporcusu ile yeni sezonun ilk antrenmana başladı. 10 günlük sürecek olan kampın ardından 2’nci etap çalışmaları başlatılacak. 10 günlük kamp süresi ise Teknik Direktör Alper Yeşil’e bağlı olarak uzatılacak. 23 kişilik kadro ile kamp süresinin başlamasının yanı sıra 4 sporcu ile de görüşmeler devam ediyor. 
»Muhammed Üstüntaş 

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Kamp Başladı
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