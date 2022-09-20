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Kale Gümüşsoy’a emanet

Hentbol Kadınlar Birinci Ligde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımında iç transfer çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç duyulan mevkilere de transfer çalışmaları devam ediyor.

20 Eylül 2022 Salı 02:11
Kale Gümüşsoy’a emanet

Transfer çalışmaları kapsamında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Leyla Gümüşsoy ile yollarını birleştirdi. En çok ihtiyaç duyulan mevki olan kaleyi Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Leyla Gümüşsoy’a emanet etti. Daha önce Çankaya Eğitim Gençlik Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi (altyapı), Sivas Belediyesi, Tekirdağspor, Rize Olimpik Pazar Spor Kulübünde oynayan Leyla Gümüşsoy ile sözleşme imzalandı. 
Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Yozgat Aile Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor takımı kulüp başkanı Musa Saydam, “2022-2023 Hentbol sezonu hazırlıklarımız devam etmektedir. İç transfer çalışmalarımızla birlikte ihtiyaç duyulan mevkilere takviyeler yapmaktayız. En çok ihtiyaç duyduğumuz mevki olan kalemizi tecrübeli ellere emanet ediyoruz. Daha önce Çankaya Eğitim Gençlik Spor Kulübü, Yenimahalle Belediyesi (altyapı), Sivas Belediyesi, Tekirdağspor, Rize Olimpik Pazar Spor Kulübünde oynayan Leyla Gümüşsoy ile sözleşme imzaladık. Kendisine ve kulübümüze hayırlı olsun. Diğer pozisyonlar için görüşmelerimiz devam etmektedir. Yeni müjdeler vermeye yakınız tüm spor severleri maçlarımızda salonda ve yanımızda görmek istiyoruz. Yeni sezonda daha güçlü ve daha iddialı bir takım olarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi
 

Anahtar Kelimeler:
Kale Gümüşsoya Emanet
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