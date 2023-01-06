İyilik hikayelerini anlattı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü Milli güreşçi hemşehrimiz Rıza Kayaalp, "Gönüllüyüm İyiliğe Şahidim" temasıyla yaşadığı iyilik hikayelerini anlattı.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüsü ünlüler, "Gönüllüyüm İyiliğe Şahidim" temasıyla yurt içi ve yurt dışında yaşadıkları iyilik hikayelerini anlattı.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp ise 2016 yılından beri TDV'nin gönüllüsü olarak birçok yardım faaliyetine katıldığını anlattı.

Hayırseverlerin yardımlarını Afrika, Asya ve Balkanlar'da bulunan sahiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Kayaalp, "Bu yardımları yaparken beni en çok etkileyen olaylardan bir tanesi bir Kurban Bayramı'nda Kırgızistan'da Ahıska Türkü bir annemizin kapısını çaldığımızda bizim göğsümüzdeki bayrağı görünce inanılmaz derecede duygulanması ve koşarak bana sarılması olmuştu. O olayı hiç unutamıyorum. Onun o sevinci beni oldukça duygulandırdı." anısını paylaştı. »AA/Haber Merkezi