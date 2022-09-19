İmzalar atıldı

İç transferde anlaşma sağladığı oyunculara imza attıran kırmızı siyahlı yönetim dış transferde de yeni isimleri kadroya katıyor.

2022-2023 sezonu öncesi kırmızı siyahlı ekip transfer isimleri bir bir açıklamaya başladı. Kulüp Başkanı Kazım Arslan öncülüğünde teknik ekibinde raporları doğrultusunda transfer sezonuna hızlı giren Yozgatspor iç transferde anlaştığı oyuncuları açıklarken dış transferde de anlaşma sağlanan oyunculara sözleşme imzalatıyor. Son olarak Kürşat Ülük, Seydi Eren Çevik, Yasin Bakacak, Anıl Merhan Kurt ve Hüseyin Akman ile sözleşme imzaladı. »Haber Merkezi

