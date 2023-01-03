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İlk yarıda 25 puan topladı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor, ligin ilk yarısını 25 puanla 5'inci sırada tamamladı.

03 Ocak 2023 Salı 02:00
İlk yarıda 25 puan topladı

2022-2023 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig maçları 2 Ekim 2022 tarihinde başlarken 25 Aralık Pazar günü tarihinde oynanan maçlar ile ligin ilk yarısı tamamlandı. 
İlk yarısı tamamlanan Bölgesel Amatör Ligde kırmızı-siyahlı temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor, oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 25 puan topladı.
Ligin ilk yarısını başarılı bir şekilde tamamlayan kırmızı siyahlılar ligin ikinci yarısından umutlu. Yozgat Belediyesi Bozokspor, 13 maçta 21 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü. »Haber Merkezi

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Ilk Yarıda 25 Puan Topladı
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