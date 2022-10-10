ilk puan geldi

6. grupta yer alan Yozgat Belediyesi Bozokspor ligin ikinci haftasında konuk ettiği Hacılar Erciyes Gençlikspor ile mücadeleyi 1-1 berabere tamamladı.

Ligin ikinci haftasında ilk puanını alan Yozgat Belediyesi Bozokspor, iki puan kaybetmenin üzüntüsü yaşadı.

Lige puansız başlayan Yozgat Belediyesi Bozokspor, Hacılar Erciyes Gençlikspor karşısında aldığı bir puanla ligin ikinci haftasında 10’uncu sırada yer aldı.

Mücadelede goller ilk yarıda atıldı. İlk yarının 29’uncu dakikasında Hacılar Erciyes Gençlikspor oyuncusu Bora Barlas attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

35’inci dakikada ise Yozgat Belediyesi Bozokspor oyuncusu Ercan Kuruçay attığı golle beraberliği sağladı.

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