ilk karşılaşmada kazandı

“31-23’LÜK SKORLA”

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, 2022-2023 basketbol sezonunun ilk mücadelesinde Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile Sorgun Kapalı Spor Salonunda karşılaştı. Spor Salonunda oynanan maça etkili başlayan Yozgat temsilcimiz, devreyi rakibi karşısında 31-23’lük skorla önde tamamladı. Oyun hakimiyetini elinden bırakamayan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, parkeden 48-43’lük skorla ayrılarak sezonun ilk galibiyete sahip oldu.

Karşılaşmayı sporcuların ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşta takip ederek temsilcimize destek sağladı.

KARŞILAŞMA

CENTİLMENLİK HAVASI İÇERİSİNDE GEÇTİ

Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü Başkanı Zeynep Ertal Altunkuyu, Oyuncularını galibiyet dolayısıyla tebrik ederek karşılaşmanın centilmenlik havası içerisinde geçtiğini söyledi. Sezona iyi hazırlandıklarını ve ligin ilk maçında parkeden galibiyet ile ayrıldıklarını da belirten Altunkuyu, kendilerini yalnız bırakmayan ve destekleyen sporseverlere teşekkürlerini sundu.

Temsilcimiz Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü, ligin ikinci haftasında ise Ankara deplasmanında Lotus Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ile 4 Aralık Pazar günü saat 12.00’da Yenimahalle Spor Salonu’nda karşılaşacak. »Haber Merkezi

