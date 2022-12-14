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il temsilcisi belli

Okul Sporları kapsamında il genelinde düzenlenen Yıldızlar Voleybol Turnuvasında 28 takım içerisinde Akdağmadeni ilçesi temsilcileri Mehmet Kaplan Ortaokulu ile Atatürk İmam Hatip Ortaokulu voleybol takımları final maçında karşılaştı.

14 Aralık 2022 Çarşamba 02:11
il temsilcisi belli

Karşılama sonucunda Mehmet Kaplan Ortaokulu İl 1’incisi olurken, Atatürk İmam Hatip Ortaokulu ise İl 2'ncisi oldu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, “Turnuvada ilçemizi başarıyla temsil eden her iki okulumuzun öğrencilerini ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor; bölge müsabakalarında ilimizi temsil edecek olan Mehmet Kaplan Ortaokulu voleybol takımımıza başarılar diliyoruz.” dedi. 
»Haber Merkezi

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Il Temsilcisi Belli
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