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il birincilerinden ziyaret

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen Okul Sporları müsabakalarında Voleybol Turnuvası Küçük Kızlar kategorisinde İl Birincisi olan Atatürk İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Akdağmadeni Kaymakamı Fatih Topuz’u ziyaret etti. 

07 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
il birincilerinden ziyaret

İl şampiyonu olarak bölge finallerinde büyük başarı kazanarak Yozgat’ı temsil edecek olan voleybol takımına başarılar dileyen Kaymakam Fatih Topuz, “Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen aileleri, okul müdürü ile öğretmenlerini tebrik etti. Yürütülen disiplinli çalışma ile elde edilen bu başarılar artarak devam edecektir. Yeter ki çocuklarımız hedeflerine ulaşmak için yılmadan, usanmadan emin adımlarla ilerlesinler. Biz onlara güveniyoruz. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 06.01.2023 17:01
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