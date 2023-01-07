il birincilerinden ziyaret

İl şampiyonu olarak bölge finallerinde büyük başarı kazanarak Yozgat’ı temsil edecek olan voleybol takımına başarılar dileyen Kaymakam Fatih Topuz, “Öğrencilerimizi ve bu başarıda emeği geçen aileleri, okul müdürü ile öğretmenlerini tebrik etti. Yürütülen disiplinli çalışma ile elde edilen bu başarılar artarak devam edecektir. Yeter ki çocuklarımız hedeflerine ulaşmak için yılmadan, usanmadan emin adımlarla ilerlesinler. Biz onlara güveniyoruz. Başarılarından dolayı öğrencilerimizi kutluyorum.” dedi. »Haber Merkezi