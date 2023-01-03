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İkinci yarı hazırlıkları başladı

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta da yer alan Yozgatspor 1959 FK, ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

03 Ocak 2023 Salı 02:00
İkinci yarı hazırlıkları başladı

Kırmızı-siyahlı takım dün tesislerinde toplanarak devre arası kampının ilk etap hazırlıklarının startını verdi. İki etap şeklinde olacak olan kampın her iki etabı da Yozgat’ta olacak.
Kırmızı-siyahlı takım Teknik Sorumlu Feridun Dündar yönetiminde ikinci yarının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile start verdi.
Yozgatspor 1959 FK teknik direktörü Feridun Dündar, transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi. 
Dündar, Kırmızı-siyahlı takım mevcut kadrosunu koruyarak eksik bölgelerine takviye yapacaklarını belirterek, Yozgatspor 1959 FK devre arasında 4 yada 5 oyuncuyu kadromuza katmayı planlıyoruz dedi. »Haber Merkezi

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Ikinci Yarı Hazırlıkları Başladı
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