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İkinci yarı başlıyor

28-29 Aralık tarihlerinde oynanan ilk yarının son maçlarının ardından yaklaşık 35 gün ara verilen Bölgesel Amatör Lig'de ikinci yarı başlıyor.

27 Ocak 2023 Cuma 02:00
İkinci yarı başlıyor

Bölgesel Amatör Ligi 6’inci Grupta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yozgatspor 1959 FK hafta sonu Bozok Stadı dış sahasında Yozgat derbisinde karşı karşıya gelecek.
Ligin ilk yarısının ilk haftasında Yozgat derbisini Yozgatspor 1959 FK takımı, Yozgat Belediyesi Bozokspor’u 1-0 yenmeyi başarmıştı. Bu müsabakanın rövanşında ise iki takımda galibiyete kilitlenmiş durumda. Ligde Yozgatspor 1959 FK’nın 9 puan önünde bulunan Yozgat Belediyesi Bozokspor güçlü rakibini yenerek hem ilk maçın rövanşını almak hem de aradaki puan farkını kapatmak istiyor. Yozgatspor 1959 FK ise güçlü rakibini yenerek aradaki puan farkını 6’ya indirip ikili averaj avantajını da elinde bulundurmayı amaçlıyor. İki takım içinde zor geçecek olan müsabakaya hem Yozgat Belediyesi Bozokspor, hem de Yozgatspor 1959 FK takımı yoğun bir şekilde çalışıyor.
Ligin 14.haftasında oynanacak olan maç programı şu şekilde;
Develigücü-Talasgücü Belediyespor
Mucurgücü-Suvermez Kapadokyaspor
Sincan Belediyespor-Eskil Belediyespor
Kırıkkale Yahşihanspor-Niğde Belediyespor
Yozgat Belediyesi Bozokspor-Yozgat 1959 FK
Osmancık Belediyespor-Hacılar Erciyesspor /»Haber Merkezi

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İkinci Yarı Başlıyor
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