İkinci yarı başlıyor

Bölgesel Amatör Ligi 6’inci Grupta mücadele eden Yozgat Belediyesi Bozokspor ile Yozgatspor 1959 FK hafta sonu Bozok Stadı dış sahasında Yozgat derbisinde karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısının ilk haftasında Yozgat derbisini Yozgatspor 1959 FK takımı, Yozgat Belediyesi Bozokspor’u 1-0 yenmeyi başarmıştı. Bu müsabakanın rövanşında ise iki takımda galibiyete kilitlenmiş durumda. Ligde Yozgatspor 1959 FK’nın 9 puan önünde bulunan Yozgat Belediyesi Bozokspor güçlü rakibini yenerek hem ilk maçın rövanşını almak hem de aradaki puan farkını kapatmak istiyor. Yozgatspor 1959 FK ise güçlü rakibini yenerek aradaki puan farkını 6’ya indirip ikili averaj avantajını da elinde bulundurmayı amaçlıyor. İki takım içinde zor geçecek olan müsabakaya hem Yozgat Belediyesi Bozokspor, hem de Yozgatspor 1959 FK takımı yoğun bir şekilde çalışıyor.

Ligin 14.haftasında oynanacak olan maç programı şu şekilde;

Develigücü-Talasgücü Belediyespor

Mucurgücü-Suvermez Kapadokyaspor

Sincan Belediyespor-Eskil Belediyespor

Kırıkkale Yahşihanspor-Niğde Belediyespor

Yozgat Belediyesi Bozokspor-Yozgat 1959 FK

Osmancık Belediyespor-Hacılar Erciyesspor /»Haber Merkezi