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iki temsilci aynı grupta

Yozgat Sarıkaya Belediye GSK ve Yozgat Sorgun Belediyespor takımları 2022-2023 sezonunda aynı grupta.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 02:11
iki temsilci aynı grupta

Yozgat Sarıkaya Belediye GSK ve Yozgat Sorgun Belediyespor takımlarının 2022-2023 sezonundaki rakipleri ve fikstürü belli oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Erkekler kategorisinde Yozgat’ı temsil eden takımlar, 4. grupta mücadele edecek. Yozgatlı takımların yer aldığı 4’üncü grupta Kayseri Hürriyet MTAL, Kayseri Pınarbaşı Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Konya Pema Kolejispor takımları yer aldı.
Çekilen fikstür sonrası Sorgun Belediyespor ilk maçında ev sahipliği yaparak 30 Ekim 2022 tarihinde Hürriyet MTAL ile karşılaşacak. Aynı tarihte Sarıkaya Belediye GSK ise Konya Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarıkaya Belediye GSK fikstürü;
1.Hafta Konya B. Şehir Bld. (D)
2.Hafta Pınarbaşı Bld (İ)
3.Hafta Pema Koleji (D)
4.Hafta Sorgun Bld. (D)
5.Hafta Hürriyet MTAL (İ) 
Sorgun Belediyespor fikstürü;
1.Hafta Hürriyet MTAL (İ)
2.Hafta Konya B. Şehir Bld. (İ)
3.Hafta Pınarbaşı Bld. (D)
4.Hafta Sarıkaya Bld. GSK (İ)
5.Hafta Pema Koleji (D) 
»Sema Nur Koçaker

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Iki Temsilci Aynı Grupta
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