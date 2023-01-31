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İddialı hazırlanıyor

Yozgat 1. Amatör Küme Play-Off Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor, lig hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-siyahlı takım ligde şampiyon olmak için iddialı hazırlanıyor.

31 Ocak 2023 Salı 02:00
İddialı hazırlanıyor

Sorgun İlçe Stadyumunda günde tek antrenmanla lige hazırlanan Sorgun Belediyespor, Teknik Sorumlu Halil Aydoğan yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.
Kadrosunda Bölgesel Amatör Lig tecrübesi bulunan futbolcuları bulunduran sarı-siyahlı takım alt yapısındaki genç ve yetenekli oyuncuları da A takım kadrosuna dahil etti.
Genç oyuncular antrenmanlarda sergiledikleri performans ile göz dolduruyor.
Sorgun Belediyespor, 5 Şubat’ta başlayacak olan ligin ilk haftasında Divanlı Gençlerbirliği’ni konuk edecek.  »Haber Merkezi

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İddialı Hazırlanıyor
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