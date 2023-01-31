İddialı hazırlanıyor

Sorgun İlçe Stadyumunda günde tek antrenmanla lige hazırlanan Sorgun Belediyespor, Teknik Sorumlu Halil Aydoğan yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Kadrosunda Bölgesel Amatör Lig tecrübesi bulunan futbolcuları bulunduran sarı-siyahlı takım alt yapısındaki genç ve yetenekli oyuncuları da A takım kadrosuna dahil etti.

Genç oyuncular antrenmanlarda sergiledikleri performans ile göz dolduruyor.

Sorgun Belediyespor, 5 Şubat’ta başlayacak olan ligin ilk haftasında Divanlı Gençlerbirliği’ni konuk edecek. »Haber Merkezi