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Hükmen galip sayıldı

Yozgat 1. Amatör Küme Play-Off Ligi geçtiğimiz hafta sonu oynanan müsabakalarla sürdü. 

07 Mart 2023 Salı 02:00
Hükmen galip sayıldı

Deprem felaketi nedeniyle lige verilen bir aylık aranın ardından takımlar ikinci hafta mücadelelerine çıktılar. Ligde ikinci haftasını takımlar galibiyetle kapattılar.
HÜKMEN GALİP SAYILDI
Divanlı Gençlerbirliği-Sarıkaya Belediyespor maçı oynanmadı. Sarıkaya Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeniyle oynanmayan mücadele de Divanlı Gençlerbirliği 3-0 hükmen galip sayıldı.
Çayıralan Esnafspor konuk ettiği Bişekspor’u 5-2, Sorgun Belediyespor ise Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u 5-1 mağlup etti.  »Haber Merkezi

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Hükmen Galip Sayıldı
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