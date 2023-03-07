Deprem felaketi nedeniyle lige verilen bir aylık aranın ardından takımlar ikinci hafta mücadelelerine çıktılar. Ligde ikinci haftasını takımlar galibiyetle kapattılar.

HÜKMEN GALİP SAYILDI

Divanlı Gençlerbirliği-Sarıkaya Belediyespor maçı oynanmadı. Sarıkaya Belediyespor’un ligden çekilmesi nedeniyle oynanmayan mücadele de Divanlı Gençlerbirliği 3-0 hükmen galip sayıldı.

Çayıralan Esnafspor konuk ettiği Bişekspor’u 5-2, Sorgun Belediyespor ise Boğazlıyan Belediyesi Sağlıkspor’u 5-1 mağlup etti. »Haber Merkezi