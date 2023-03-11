Hocası belli oldu

Niğde Belediyespor mağlubiyeti sonrasında Teknik Sorumlu Adnan Avcu ile karşılıkla anlaşarak yollarını ayıran Yozgat Belediyesi Bozokspor, yeni hocasını buldu.

Kırmızı-siyahlı takım Teknik Direktör Can Güven ile anlaştı. 45 yaşındaki genç Teknik adam Yozgat’ta gelerek Yozgat Belediyesi Bozokspor yönetimi ile görüştü. Yapılan görüşme sonrasında anlaşma sağlayarak Takımın yeni hocası oldu. Hafta sonu oynanacak olan Yahşihanspor maçında takımın Teknik Direktör Can Güven yer alacak. »Haber Merkezi