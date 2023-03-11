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Hocası belli oldu

Bölgesel Amatör Lig 6.grupta yer alan temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor’un yeni hocası belli oldu. Kırmızı-siyahlı takım tecrübeli teknik isimle anlaşma sağladı.

11 Mart 2023 Cumartesi 02:00
Hocası belli oldu

Niğde Belediyespor mağlubiyeti sonrasında Teknik Sorumlu Adnan Avcu ile karşılıkla anlaşarak yollarını ayıran Yozgat Belediyesi Bozokspor, yeni hocasını buldu.
Kırmızı-siyahlı takım Teknik Direktör Can Güven ile anlaştı.  45 yaşındaki genç Teknik adam Yozgat’ta gelerek Yozgat Belediyesi Bozokspor yönetimi ile görüştü. Yapılan görüşme sonrasında anlaşma sağlayarak Takımın yeni hocası oldu. Hafta sonu oynanacak olan Yahşihanspor maçında takımın Teknik Direktör Can Güven yer alacak. »Haber Merkezi

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Hocası Belli Oldu
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