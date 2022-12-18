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Heyecan devam ediyor

Yozgat Mustafa Bacanlı 1. Amatör küme ligi heyecan devam ediyor.

18 Aralık 2022 Pazar 02:46
Heyecan devam ediyor

Cumartesi günü Bozok Stadı dış sahasında 12’nci haftada 1. Amatör küme A grubunda BişeksporKale Gençlik Spor, Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor – Saray Spor, İl Özel İdare Spor – Yerköy Köseli Bağlarbaşı Spor karşı karşıya geldi.

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda 12’nci haftada ilk olarak Bişekspor ile Kale Gençlik Spor karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı İsa Bıçak’ın atmış olduğu gol ile Bişek Spor 1-0 önde tamamladı.

2’nci yarıda ise Kale Gençlik Spor atmış olduğu golle maçı berabere getirdi. Uzatmaların oynandığı maçta Alptuğ Dolu’nun atmış olduğu gol Bişek Spora galibiyet sevinci yaşattı.

Oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabaka sonunda Bişekspor attığı 2 gol ile sahadan galibiyet ile ayrılan taraf oldu.

SKOR 7-3

12’nci haftada 1. Amatör küme A grubunda Bişekspor – Kale Gençlik Spor karşılaşmasının ardında Bozok Stadı dış sahasında Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor – Saray Spor karşı karşıya geldi.

Mustafa Bacanlı 1. Amatör küme ligi A Grubunda liderliği sürdüren Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor bu haftada sahadan galip ayrıldı.

7-3 tamamlanan karşılaşmada hanesine 3 sayı yazdıran Y. Divanlı Gençlerbirliği Spor liderliği sürdürüyor.

Yasin Karagöz, Hasan Coruk, Rıdvan Çetinaslan, Burak Kara, Abdullah Tuna ve

Ahmet Bacanlı tarafından atılan toplam 7 gol ile rakibi Saray Sporu mağlup etti. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 18.12.2022 10:24
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