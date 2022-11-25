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“Henüz hiçbir şey başarmadık”

Bölgesel Amatör Lig 6. Grupta mücadele veren Yozgat Belediyesi Bozokspor Teknik Direktörü Adnan Avcu, hafta sonu oynanacak Mucurgücü müsabakası öncesinde açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 02:11
“Henüz hiçbir şey başarmadık”

Teknik direktör Avcu, ligde 6’da 6 yapan oyuncularını kutlayarak “ Sadece 6’da 6 yaptık, henüz hiçbir şey başarmadık. Çünkü başarmak için bizim tek bir hedefimiz var. Bu camianın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ekibimle birlikte Develigücü galibiyetini bizleri her zaman motive eden Başkanımız Sayın Celal Köse’ye ve taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Ancak halen geliştirmemiz gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Başarı hedefine varıldığı an gerçekleşir. Bu hafta sonu final maçlarından birine daha çıkacağız. Çünkü her maç bizim için bir final, belki de en önemli ve en zor maçımıza çıkıyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Oynadığımız oyunla rakibe de saygı duyduğumuzu göstereceğiz. Mucurgücü takımını çok detaylı bir şekilde analiz ettik. Oyun planımızı hazırladık. Takımımızı en iyi şekilde bu karşılaşmaya hazırlıyoruz. Umudumuzu kimsenin almasına izin vermeyeceğiz. Artık işimiz daha zor çünkü rakiplerimiz bize karşı daha motive oynayacaklar. Ancak biz inanmış oyuncu, yönetim ve taraftar grubuyuz. Oyuncularımızda istek, arzu ve coşku var. Tüm taraftarlarımızı tek ses tek yürek olarak karşılaşmaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı. »İHA

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Henüz Hiçbir şey Başarmadık
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