Hentbolcular üzgün

Yozgat Belediyesi Bozok Hentbolspor Başantrenörü Ozan Salep, lider Güneysuspor karşısında basit hatalar sonucunda mağlup olduklarını söyledi.

Kazanacakları müsabakayı kaybettiklerini vurgulayan Salep, müsabakanın ilk yarısını güçlü rakibimiz karşında bir sayı geride 15-16 tamamladıklarını müsabakanın ikinci yarısında da istedikleri oyunu bir türlü sahaya yansıtamadıklarını belirtti.

Basit hataların mağlubiyeti getirdiğinin altını çizen Salep, “Bu müsabaka bizim için bir ders oldu. Yaptığımız hataların farkındayız ve gerekli analizi yaptık. Eksiklerimizin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Şimdi Rize Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Güçlü rakibimizi deplasmanda mağlup ederek Güneysuspor karşında aldığımız mağlubiyeti telafi etmek istiyoruz” dedi. Haber Merkezi