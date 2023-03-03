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Hemşehrimiz Özkan Edremitspor’da

1966 Edremitspor’da Teknik Direktör Cenap Baş’ın istifasından sonra göreve hemşehrimiz, deneyimli teknik direktör Polat Özkan getirildi.

03 Mart 2023 Cuma 11:37
Hemşehrimiz Özkan Edremitspor’da

Yıllardır yeşil sahalara emek veren ve futbol denildiğinde Yozgat’ta akla ilk gelen isimler arasında yer alan, daha önce Yimpaş Yozgatspor, Yemenoğlu Yozgatspor, Yozgatspor 1959 ve Bozok Belediyespor futbol kulüplerinde teknik direktörlük yapan Polat Özkan, Balıkesir’in Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcisi 1966 Edremitspor’la anlaştı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 12. Grup’ta mücadele eden 1966 Edremitspor’da deprem felaketi nedeniyle verilen arada Teknik Direktör değişikliğine gitti.

Sezona Tarık Kısa yönetiminde başlayan Yeşil-Sarılı ekipte Kısa’nın istifasının ardından Cenap Baş görev gelmişti. Deprem felaketi nedeniyle verilen arada Cenap Baş’ın da istifasının ardından arayışa giren Edro’da yapılan görüşmelerin ardından hemşehrimiz, deneyimli Teknik Direktör Polat Özkan ile anlaştı. Haber Merkezi

Son Güncelleme: 03.03.2023 11:40
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