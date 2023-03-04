‘Hedefimiz 3 puan’

Yozgatspor 1959 FK teknik direktörü Feridun Dündar, Pazar günü oynayacağımız Mucurgücüspor maçından 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.

Yozgatspor 1959 FK teknik direktörü Feridun Dündar yaptığı açıklamada, “ Pazar günü saat 14:00’de Mucurgücü maçına çıkacağız. Bundan sonraki kalan maçlarımızı üst sıralarda bitirmeyi hedefliyoruz. Yozgatspor büyük bir camia bu camianın en iyi bir şekilde sezonu bitirmesi için elimizden gelen futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler olarak bu sezonu iyi bir şekilde bitirmemiz lazım. Deplasmandan 3 puan alıp şuanda ligin ne olacağı belirsiz bekleyeceğiz hedefimiz ilk 5’de bitirmek. Takım olarak morallerimiz iyi şuanda. 13 tane oyuncumuz gitti takımın çoğu gitti. Yeni takviyeler yaptık ilk yarıda ki gibi kadromuz şuanda ki elimizdeki oyuncularımızı aratmıyor. En iyi bir şekilde sezonu bitirmeyi hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

ALT YAPI KURMAYI HEDEFLİYORUZ

Yozgatspor 1959 FK teknik direktörü Feridun Dündar Yozgat’ta Altyapı kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Yozgatspor’un durumu şuan belli kümede düşebilir kalabilir de şartlar ne olursa olsun Yozgat’ın şuanda spor açısından, futbol açısından bir kirlilik var. Alt yapımıza önem vermemiz lazım. Burada futbolcular yetiştirmemiz lazım. Her zaman söylüyorum ama insanlar anlamıyor. O yüzden kısmet olursa Yozgatspor’a altyapımızı kuracağız. 5 yıllık bir projemiz olacak bu projeyi gerçekleştirirsek Yozgatspor kendi öz evladıyla kendi imkanlarıyla zaten lige çıkacağı kaçınılmaz hem oyuncu yetiştirip, hem bu takımı profesyonel yapmak lazım kurumsallaşmak önemli. İlçelerimizde çok paralar harcıyor nereden bakarsan Yozgat’ın geneli amatörler dahil 20 milyonluk bir fiyatla spora yatırım var ama ortada kocaman bir sıfır var. Bu harcanan paralar her sana çöpe atılıyor bir kazancı olmuyor. Bu yatırımı iyi düşünmek lazım. Yozgatspor bir marka yeni düşmedi ve yenide çıkmadı. Ligde durumumuzun ne olacağı belirsiz. Ligde kalabilirsin düşebilirsin de ama bu hedef doğrultusunda gitmemiz lazım. Spora duyarlı insanlar bu yönde bakması lazım. Gençlerimiz kazansın insan yetiştirmemiz lazım. Çünkü insan yetiştirirsen devlete hizmet etmesi gerekiyor. Herkes futbolcu olmayacak herkes iş sahibi olacak bacasız fabrika olacak. Bizim yöremiz Yozgat’ta sporcu ve sanatçı yetişir. Bizler bunların farkına varmıyoruz Çorum’u, Sivas’ı, Kayseri’yi, Kırşehir, Kırıkkale’nin futbolda sporda önündeydik ve şuanda Yozgat olarak sporda dipteyiz. Siyaset yapanların sporun başında olan insanların büyük düşünmesi lazım. Bunu düşünecek mercide yok herkes kendi derdinde. Yozgat sevdalısı olan insanlar bunu yapması lazım.” diye konuştu.

KAZIM BAŞKANIN BÜYÜK PROJELERİ VAR

Yozgatspor 1959 Kulüp Başkanı Kazım Arslan’ın spora dair büyük projelerinin olduğunu belirten Teknik Direktör Dündar, “ Yozgat için çok büyük projeleri var futbol adına inşallah ilerleyen yıllarda buna insanlar daha iyi görür daha iyi yatırım yapar. Çamlık Milli Parkı hiçbir yerde bulunmayan bir havası var. Kazım Başkanımızın düşüncesi çim sahalar yapıp burayı kamp merkezi yapmayı düşünüyor. İlerleyen zamanlarda bu projeleri de hayata geçirmeyi planlıyor. İnsanın hayali olursa gerçekleştirirsin. Benim tek hayalim buradan futbolcu yetiştirilsin, insan yetiştirilsin büyük kulüplere gitsin oynasın kendine özgüven gelsin.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir