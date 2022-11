Hedef üst ligler

Öncelikli hedeflerinin Yozgat Belediyesi Bozokspor’u üst liglere taşımak olduğunu söyleyen Teknik Direktör Adnan Avcu, “Benim kariyer anlamında buradan çok güzel yerlere gitmek gibi bir hedefim var. Ama önceliğimiz Bozokspor’a, bu şehrin hikayesine dokunmak istiyorum.” dedi.

Takım olarak eleştiriye her zaman açık olduklarını söyleyen Avcu, “Teknik ekip olarak benlik duygularıyla hareket etmiyoruz. Biz şehrin takımını temsil ediyoruz ve çok önemli bir misyonumuz var. Takım olarak hata yapmamak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Ligde son hafta maçlarında 5’te 5 yapmakla her şeyi bitirmedik, daha yeni başlıyoruz. Çok kaliteli, çok değerli bir belediye başkanımız, yönetim kurulumuz ve teknik ekibimiz var. Biz şehrimizi teslim etmek adına 24 saat elimizden gelen bütün çabayı göstermeye çalışıyoruz.” dedi.

Göreve geldiklerinde kısa, orta ve uzun süreli hedefler koyduklarını da belirten Avcu, “Kısa sürede dedi ki Niğde Belediyespor ve Yahşihanspor maçlarını kazanalım, bir nefes alalım diye hedef koyduk. Şimdi orta sürede hedefimize geldik. Yani artık zirvede kalmak. Yukarıdaki diğer takımlara Yozgat Bozokspor geliyor mesajı verdik. Artık hedefimiz en tepede olmak. Sürdürülebilir bir başarıyı yakalamak için şampiyon olmak için olmak için elimizden gelen ne varsa her şeyimizi ortaya koyacağız.” şeklinde konuştu.

Taraftarlara da şampiyonluk yolunda büyük görevler düştüğünü hatırlatan Avcu, “Şehrin takımı olmak çok farklı oluyor. Şehir takımı taraftarları beni heyecanlandırıyor. Çok güzel bir taraftar grubumuz var. Şampiyonluk yolunda takımlarına destek olsunlar.” ifadelerine değindi.

Sportif Direktör Özkan Bayram'ın da katıldığı toplantının sonunda teknik direktör Avcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. »İHA