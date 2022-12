Hedef 3 puan

Kırmızı-siyahlı takım Osmancık ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını dün Bozok Sentetik Dış sahada yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yozgatspor 1959 FK devre arası öncesi son antrenmanını ise şut idamını ile bugün tamamlayacak.



“YOZGATSPOR BİR MARKADIR”

Son maçı Osmancık Belediyespor ile oynayacaklarını belirten Yozgatspor 1959 FK Teknik Sorumlu Feridun Dündar, “Devre arasından önce son maçımızı oynayacağız. Son karşılaşmamız Osmancık Belediyespor ile olacak. Son maçlarımızda güzel bir çıkış yaptık. Şuanda hedefimiz Osmancık maçını alıp 3 puanla dönmek. Tabi ki devreyi de iyi bir sonuçla kapatmak istiyoruz. Şuanda evet biraz alt sıralarda yer alıyoruz. Ama bizim her zaman hedefimiz üst sıralarda bitirip bu ligde kalmaktır. Puan fakımız var ama bu 3 puanlı sistemde her şey değişebilir. Bizde bu puan farkını değiştirmek için takımız ile beraber çalışarak bu farkı kapatacağız. Çünkü biz maçlarımıza bir bir bakıyoruz. Biz kendimiz için, Yozgatspor için oynuyoruz. Unutmayalım ki Yozgatspor bir markadır. Yozgatspor 1959 FK Spor Kulübümüz Yozgat’ımızın temel taşlarından biridir, olmazsa olmazımızdır.” dedi.

“TRANSFERLERİMİZ OLACAK”

Devre arasında transfer yapacaklarını belirten Dündar, “Tabi ki takımımızda eksiklerimiz var. Bu eksiklikleri kapatmak için devre arasında transferler yapacağız ve 2’nci devrede daha da güçleneceğiz. Devre aramızda eksik olan yerlerimiz tamlayacak şekilde transferlerimiz gerçekleştireceğiz. İster istemez gidecek oyuncularımız var, gelecek oyuncularımız var. Ama kesinlikle Yozgatspor’un iddiası devam edecek. Bu yüzden de her maçımıza final havası içinde çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR”

Transfer için görüşmeler yaptıklarını ifade eden Dündar, “Şuanda eksik mevkilerimiz var. Görüştüğümüz oyuncu gruplarımız var. Lig bitmeden ne kadar transfer yapacağımız belli değil. Yozgatspor’un hocası olarak biz elimizden geleni yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. O yüzden devre arası kesinlikle 3 veya 4 tane nokta atışı transferlerimizi yapacağız.” şeklinde konuştu. »Selma Şahin