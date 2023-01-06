"Hazırlıklarımız sürüyor"

Başkan Arslan, Yozgat Belediyesi Bozokspor maçı öncesinde bütün hazırlıklarımızı eksiksiz tamamlamak istiyoruz. Takım arkadaşlarımız uyum içerisinde ligin ikinci yarısına teknik direktörümüz Feridun Dündar gözetiminde devam ediyor. Kulüpten ayrılan ikinci oyuncumuz var onlar ise Anıl Merthan Kurt ile Çağrı Karabey. Bunun yanı sıra ayrılmak isteyen oyuncular da var. Gelmek isteyen oyuncularda var. Hepsi ile görüşmelerimiz sürüyor. Üç oyuncuyu kadromuza kattık. Onlar kampa katıldılar. İsimlerini daha sonra açıklayacağız. 4 oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Transferlerimizi tamamlayınca kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuştu. »Haber Merkezi

