Hazırlıklar sürüyor

Son hazırlık maçını Bölgesel Amatör Lig takımlarından Turhalspor ile oynadı. Sorgun İlçe Stadyumunda oynanan mücadele de Sorgun Belediyespor, Tokat ekibini 5-2 mağlup etti. Sarı-siyahlı takımın gollerini Selim Öztürk, Furkan Ağca, Efe Başbuğa, Furkan Kadam kaydetti.

Sorgun Belediyespor, Turhalspor karşısında oynadığı oyun ile umut verdi.

Sarı-siyahlı takım 4-5 Mart Tarihleri arasında başlayacak olan Play-Off ligi öncesinde hazır bir görüntü verdi. »Haber Merkezi