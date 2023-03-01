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Hazırlıklar sürüyor

Yozgat 1. Amatör Küme Play-Off Ligi takımlarından Sorgun Belediyespor’da lig hazırlıkları sürüyor. Sarı-siyahlı takım Play-Off ligi öncesinde hazırlık maçı yaptı.

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Hazırlıklar sürüyor

Son hazırlık maçını Bölgesel Amatör Lig takımlarından Turhalspor ile oynadı. Sorgun İlçe Stadyumunda oynanan mücadele de Sorgun Belediyespor, Tokat ekibini 5-2 mağlup etti. Sarı-siyahlı takımın gollerini Selim Öztürk, Furkan Ağca, Efe Başbuğa, Furkan Kadam kaydetti.
Sorgun Belediyespor, Turhalspor karşısında oynadığı oyun ile umut verdi.
Sarı-siyahlı takım 4-5 Mart Tarihleri arasında başlayacak olan Play-Off ligi öncesinde hazır bir görüntü verdi.  »Haber Merkezi

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Hazırlıklar Sürüyor
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