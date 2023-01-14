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Hazırlıklar sürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grupta mücadele veren temsilcimiz Yozgat Belediyesi Bozokspor ligin ikinci yarısı hazırlıklarını sürdürüyor. 

14 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Hazırlıklar sürüyor

Teknik Direktör Adnan Avcu, hazırlık maçlarında alınan sonuçları fazla önemsemediğini bir kez daha açıkladı. 
Skorların lig için ölçü olamayacağını belirten Avcu, “Bizim için ortaya konulan futbol ve oyuncular arasındaki uyum ilk planda geliyor. Hazırlık maçları bunları görmemiz açısından oldukça önemlidir. Yoksa biz gücümüzü ölçmek için maç yapmıyoruz” dedi.
Bozokspor Teknik Direktörü Adnan Avcu, Antalya'da devam eden kamp çalışmalarını değerlendirdi.  
Lige hazır bir şekilde girmek için takımının eksikliklerini görmek isteyen Avcu, hazırlık maçlarında ortaya çıkan sonuçları fazla önemsemiyor. Birçok oyuncunun katılımı ile kurulan bir takımda ister istemez uyum sorunu oluşacağını bildiren Dündar, bunu ancak hazırlık maçlarıyla çözebileceklerini vurguladı.
Hazırlık maçlarında alınan sonuçlardan çok, ortaya konulan futbol önem taşıdığını belirten Avcu, eksiklikleri tespit ederek, bunları en aza indirgemeye çalışıyor. İdmanlarda ve hazırlık maçlarında bütün futbolcuları görme imkânı bulan Avcu, onlar hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olurken, yapılan tüm çalışmalarda oyuncuların eksikliklerini tamamlamaya yönelik gerçekleştiriliyor.
İleriki günlerde takımın daha iyiye gideceğini söyleyen Avcu, açıklamalarını şöyle devam ettirdi: “Oyuncularımızın ikinci yarı öncesinde durumunu  görmek, futbolcuların eksikliklerini tesbit etmek için hazırlık maçları çok önemli. Alınan sonuçlardan çok ortaya konulan futbol değer taşıyor. Oyuncuların birbirleriyle anlaşması, kondisyonları, futbol anlayışlarını bu maçlarda görme imkânı buluyoruz. İnanıyorum ki kampın sonuna doğru daha iyi, daha organize futbol oynayan ve birbirleriyle iyi anlaşan bir takım olacağız.” 
»Haber Merkezi

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